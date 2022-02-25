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Автор Николай Ткаченко

Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины

Политика

Спецоперация на Украине может быть только первой частью огромной мировой операции по принуждению НАТО и США к изменению своей дислокации и принятию требований России о безопасности. Такое мнение высказал израильский военный эксперт, бывший разведчик Яков Кедми.

Кедми предположил, где могут появиться военные России после Украины

Аналитик отметил, что не знает, где и какой будет следующий удар России. Однако НАТО, если у них есть ещё остатки разума, должно волновать, в какой следующей стране появятся российские войска, добавил политолог. По его словам, это может быть Куба, Никарагуа, Сербия или Румыния.

По его мнению, то, что выберут российские войска и военно-политическое руководство будет, во-первых, неожиданным, во-вторых, отлично спланированным и, вероятно, почти идеально выполненным.

Эксперт напомнил, что одновременно с началом спецоперации России на Украине китайские военные корабли вошли в Тайваньский залив. И это произошло после того, как министр иностранных дел Китая сказал, что совершенно неверно и несправедливо называть действия России на Донбассе вторжением, заключил Кедми.

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Похоронили последнюю надежду! Яков Кедми о тревожных событиях на Украине
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша куба нато китай россия сербия донбасс тайвань румыния украина никарагуа яков кедми
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