"Отец" дебальцевского котла Муженко будет "давать отпор" России

"Блестящего" полководца современной Украины Виктора Муженко привлекли к планированию операции Вооруженных сил, которая должна дать отпор силам специальной операции России, которые проводят демилитаризацию и денацификацию.

Муженко назначен консультантом командующего ВСУ Залужного.

Напомним, как раз этот Муженко проводил сражения за Дебальцево и Донецкий Аэропорт. Результат все помнят - обе окончились позором и оглушительными поражениями ВСУ.

Кстати, 23 февраля Следственный комитет России обнародовал список украинских политикови военных, кто причастен к убийству русскоязычных людей в ДНР и ЛНР. В нём значится и фамилия Муженко: бывший глава Генерального штаба Украины отдавал приказы для полного уничтожения группы русскоязычных граждан.

А тем временем, тяжелая техника российской армии прошла через Ахтырку (Сумская область). Также уничтожены военные объекты в аэропортах Ивано-Франковска и Ровно.