"Блестящего" полководца современной Украины Виктора Муженко привлекли к планированию операции Вооруженных сил, которая должна дать отпор силам специальной операции России, которые проводят демилитаризацию и денацификацию.
Муженко назначен консультантом командующего ВСУ Залужного.
Напомним, как раз этот Муженко проводил сражения за Дебальцево и Донецкий Аэропорт. Результат все помнят - обе окончились позором и оглушительными поражениями ВСУ.
Кстати, 23 февраля Следственный комитет России обнародовал список украинских политикови военных, кто причастен к убийству русскоязычных людей в ДНР и ЛНР. В нём значится и фамилия Муженко: бывший глава Генерального штаба Украины отдавал приказы для полного уничтожения группы русскоязычных граждан.
А тем временем, тяжелая техника российской армии прошла через Ахтырку (Сумская область). Также уничтожены военные объекты в аэропортах Ивано-Франковска и Ровно.
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Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.