EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

"Отец" дебальцевского котла Муженко будет "давать отпор" России

Политика

"Блестящего" полководца современной Украины Виктора Муженко привлекли к планированию операции Вооруженных сил, которая должна дать отпор силам специальной операции России, которые проводят демилитаризацию и денацификацию.

"Отец" дебальцевского котла Муженко будет "давать отпор" России

Муженко назначен консультантом командующего ВСУ Залужного.

Напомним, как раз этот Муженко проводил сражения за Дебальцево и Донецкий Аэропорт. Результат все помнят - обе окончились позором и оглушительными поражениями ВСУ.

Кстати, 23 февраля Следственный комитет России обнародовал список украинских политикови военных, кто причастен к убийству русскоязычных людей в ДНР и ЛНР. В нём значится и фамилия Муженко: бывший глава Генерального штаба Украины отдавал приказы для полного уничтожения группы русскоязычных граждан.

А тем временем, тяжелая техника российской армии прошла через Ахтырку (Сумская область). Также уничтожены военные объекты в аэропортах Ивано-Франковска и Ровно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы всу
Sberbank
Новости
"Сегодня Украина": украинские спецслужбы в очередной раз раскрыли "план Путина"
Турция отказала Украине: Дарданеллы закрыты не будут
ВСУ обстреляли населённый пункт Куликово в ДНР, применив тяжёлое вооружение
Баранец предположил, как могут развиваться события на Украине дальше
Ночь в Киеве глазами чиновников - вот так создаются фейки
Зеленский: рано или поздно РФ и Украина начнут диалог о прекращении конфликта
"Отец" дебальцевского котла Муженко будет "давать отпор" России
В Донбассе жёстко ответили просящим мира: Что ж вы, мрази, восемь лет молчали?
Запрет на операции с российскими и белорусскими рублями ввели для банков Украины
Евросоюз не готов к затяжному конфликту на Украине, заявили в Китае
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Мир. Новости мира
Зеленский: "Не знаю, как долго продержится Украина"
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Мир. Новости мира
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Последние материалы
"Сегодня Украина": украинские спецслужбы в очередной раз раскрыли "план Путина"
Турция отказала Украине: Дарданеллы закрыты не будут
ВСУ обстреляли населённый пункт Куликово в ДНР, применив тяжёлое вооружение
Баранец предположил, как могут развиваться события на Украине дальше
Ночь в Киеве глазами чиновников - вот так создаются фейки
Зеленский: рано или поздно РФ и Украина начнут диалог о прекращении конфликта
"Отец" дебальцевского котла Муженко будет "давать отпор" России
В Донбассе жёстко ответили просящим мира: Что ж вы, мрази, восемь лет молчали?
Запрет на операции с российскими и белорусскими рублями ввели для банков Украины
Евросоюз не готов к затяжному конфликту на Украине, заявили в Китае
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников