Что ж вы 8 лет молчали: Донбасс жестко ответил просящим мира

Первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов решил ответить пользователям интернета, которые призывают Россию остановить военную операцию на Украине. Свой пост он сопроводил страшными фотографиями из Донбасса.

Он обратил внимание, что в Сети стенают и жаждут мира не только украинские пользователи, но и некоторые россияне. Количество призывов остановить демилитаризацию Незалежной исчисляется тысячами комментариев.

"А что ж вы 8 лет молчали, когда на Донбассе убивали детей, женщин, стариков? Где вы были?", - пишет Безсонов.

Граждане Украины вспомнили о том, что война это плохо, только тогда, когда ракеты начали рваться недалеко от их домов. Своё сообщение автор подкрепил подборкой страшных фотографий убитых детей из Донецкой и Луганской областей, которых убили вооруженные силы Украины.

Также Даниил Безсонов напомнил украинцам, что российские войска атакуют исключительно военную инфраструктуру, а не стреляют по жилым домам, как это делали ВСУ в Донбассе.

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