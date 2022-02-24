Сергей Аксёнов приказал готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение комитету по водному хозяйству подготовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра с территории Украины.

Руководитель Республики Крым дал такое распоряжение на фоне спецоперации российской армии по демилитаризации Украины.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды", — пишет Аксёнов в своём Telegram-канале.

Раньше Украина обеспечивала более 80% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в Крым была блокирована Киевом в одностороннем порядке.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе.

В Минобороны РФ уже подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам, только по военной инфраструктуре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен