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Автор Дмитрий Плотников

Сергей Аксёнов приказал готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра

Политика

Глава Крыма Сергей Аксёнов дал поручение комитету по водному хозяйству подготовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра с территории Украины.

Сергей Аксёнов приказал готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра

Руководитель Республики Крым дал такое распоряжение на фоне спецоперации российской армии по демилитаризации Украины.

"Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды", — пишет Аксёнов в своём Telegram-канале.

Раньше Украина обеспечивала более 80% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в Крым была блокирована Киевом в одностороннем порядке.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе.

В Минобороны РФ уже подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам, только по военной инфраструктуре.

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Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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