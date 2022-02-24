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Автор Дмитрий Плотников

Штаб объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен

Политика

В эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен.

Штаб объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен

"По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются. Штаб ООС практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре", — сказал глава республики.

Ранее российский президент Владимир Путин в обращении к народу РФ объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе и подчеркнул, что в планы Росси не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Вся ответственность за кровопролитие будет на совести марионеточного киевского режима, добавил Путин. Глава РФ назвал целью операции защиту жителей Донбасса, которые на протяжении 8-ми лет подвергались геноциду.

В Минобороны России отмечают, что не наносят ударов по гражданским объектам на украинской территории, а лишь по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает, подытожили в Министерстве.

Также поступает информация, что украинские военные массово покидают позиции.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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