В Госдуме оценили слова Дуды о запрете въезда граждан РФ в Польшу

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев призвал президента Польши Анджея Дуду объяснить свои слова о том, что после ведения санкций против РФ россияне не смогут посещать Польшу.

Ранее Дуда заявил, что санкции Евросоюза в отношении России заблокируют россиянам возможность путешествий в Польшу.

"В том случае, если имеется в виду запрет для всех граждан РФ на поездки в Польшу, мы убеждены в том, что ему придется объясниться и уточнить, что он имел в виду: речь идет о тех, кто подпадает под санкции или обо всех гражданах", — сказал Шхагошев в беседе с РИА Новости.

В последнем случае решение Дуды нарушит статью 13 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что граждане имеют право свободно перемещаться, покидать и возвращаться в свою страну, подчеркнул депутат.

Ранее глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс выступил с инициативой прекратить выдачу туристических виз для всех россиян.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен