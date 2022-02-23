Главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой помочь отразить агрессию Киева

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь противостоять агрессии со стороны украинской армии, заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в обращении отмечается, что Вооружённые силы Украины обстреливают территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Из-за этого местные жители вынуждены эвакуироваться в Россию. Украинские военные уничтожают инфраструктуру республик, в том числе детские сады, школы и медучреждения. При этом продолжают гибнуть местные жители.

Пушилин и Пасечник убеждены, что Украина не хочет прекращать войну на Донбассе, потому что видит только один способ решения конфликта — силовой. Военную помощь Киеву оказывают страны Запада, поскольку поддерживают "политику войны" украинского руководства.

Ссылаясь на "статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками, главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь отразить агрессию ВСУ, сообщил Песков.

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