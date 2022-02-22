ДНР и ЛНР дали России право строить военные базы на своей территории

Вечером 21 февраля Донецкая и Луганская народные республики избавились от статуса «самопровозглашенных». После признания Кремлём их независимости, главы республик разрешили России строить и использовать военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали с Российской Федерацией договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, пишет EurAsia Daily.

«В целях обеспечения безопасности, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», - гласит статья 5 договора.

Документ подчёркивает, что для каждого конкретного случая требуется отдельное соглашение для определения условий и порядка реализации этого права.

Подписанный федеральный закон РФ о ратификации Договора даёт право России размещать на территории ДНР воинские формирования, чтобы поддерживать мир в регионе и обеспечивать надежную безопасность сторон. Также законопроект содержит обязательства помогать друг другу, если произойдёт внешнее нападение на одну из сторон. Отныне госграницы республик будут охраняться совместными с Россией силами. Поддержание мира в ДНР и ЛНР Владимир Путин поручил вооруженным силам РФ.

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