EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

ДНР и ЛНР дали России право строить военные базы на своей территории

Политика

Вечером 21 февраля Донецкая и Луганская народные республики избавились от статуса «самопровозглашенных». После признания Кремлём их независимости, главы республик разрешили России строить и использовать военную инфраструктуру и военные базы на своей территории.

ДНР и ЛНР дали России право строить военные базы на своей территории

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали с Российской Федерацией договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, пишет EurAsia Daily.

«В целях обеспечения безопасности, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», - гласит статья 5 договора.

Документ подчёркивает, что для каждого конкретного случая требуется отдельное соглашение для определения условий и порядка реализации этого права.

Подписанный федеральный закон РФ о ратификации Договора даёт право России размещать на территории ДНР воинские формирования, чтобы поддерживать мир в регионе и обеспечивать надежную безопасность сторон. Также законопроект содержит обязательства помогать друг другу, если произойдёт внешнее нападение на одну из сторон. Отныне госграницы республик будут охраняться совместными с Россией силами. Поддержание мира в ДНР и ЛНР Владимир Путин поручил вооруженным силам РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина-Россия: Почему не состоялась война? Объяснение на пальцах
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы лнр днр донбасс
Новости
Население Донбасса — русский народ, подвергающийся геноциду, заявили в ЛНР
Почему Россия промолчала, когда к нам долетели украинские снаряды
Политолог раскрыл, какие проблемы ждут Россию после признания ЛДНР
Запад сильно ошибся, приняв отвод войск России от украинской границы за слабость
Кадыров оценил угрозы Запада санкциями против России: "Подумаешь, одной больше"
ДНР и ЛНР дали России право строить военные базы на своей территории
Делягин объяснил, что ждёт Россию после признания ЛДНР
Китай сдержанно отреагировал на признание Москвой ЛНР и ДНР
Украина: ООН больна вирусом, распространяемым Кремлём
Владимир Зеленский: "Украина имеет право на коллективную оборону"
Популярное
Мир. Новости мира
В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным

В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.

В США рассказали об "огромном риске" для Байдена из-за саммита с Путиным
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
Мир. Новости мира
Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса
Мир. Новости мира
Басурин: в Донбассе идёт война, нам нужна помощь России
Юрий Носовский Два переезда равны одному пожару: "незалежная" рискует остаться без иностранных посольств Юрий Носовский Ирина Шлионская Адольф Толкачёв: как советский инженер стал работать на ЦРУ Ирина Шлионская Александр Артамонов План "Барбаросса-2": американская ядерная боеголовка может быть уже под Харьковом Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский имеет шанс быть зачисленным в когорту пророков
Мир. Новости мира
Politico: в Мюнхене Зеленский нанёс оскорбление Западу
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
"Американцы просчитались": экс-премьер Украины назвал условие мира в Донбассе
Последние материалы
Украина: ООН больна вирусом, распространяемым Кремлём
Владимир Зеленский: "Украина имеет право на коллективную оборону"
Медведев заявил, что США и НАТО плохо усвоили урок 2008 года: "Подступают к РФ"
Володин заявил о неизбежности новых санкций против РФ на фоне признания ЛДНР
Михеев объяснил, почему Россия не ограничится только признанием ДНР и ЛНР
Небензя в ООН обрушился с критикой на Зеленского: "Вернулся к риторике войны"
Беги, Вова, беги!: АВС рассказал о странном совете Зеленскому из Вашингтона
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Ты туда не ходи, сюда ходи!: как не пострадать при очистке крыш от снега
Календарь Майя про зеркальную дату 22.02.2022
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников