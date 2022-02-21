В ЛДПР отреагировали на новую информацию СМИ о состоянии Жириновского

Пресс-секретарь Либерально-демократической партии РФ Александр Дюпин оценил данные СМИ о состоянии руководителя фракции Владимира Жириновского. Представитель организации подчеркнул, что источники подобных сообщений зачастую анонимные.

В Telegram-канале Mash заявляли, что тест не выявил в организме политика COVID-19. При этом депутат находится в тяжёлом состоянии, отметили журналисты. По их информации, парламентарий лежит на специальном матрасе, чтобы не образовывались пролежни. Также анонимные собеседники рассказали о двустороннем отите и 75% поражении лёгких у Жириновского.

"Я ничего из этого подтвердить не могу, это всё какая-то очередная анонимщина, честно говоря, мы поражены тем, как много в этот раз "осведомлённых источников" появилось в разных СМИ и "все всё знают", но почему-то все это говорят как-то неофициально", — сказал Дюпин, слова которого приводит ФАН.

Ранее в ЛДПР предупредили, что не станут сотрудничать с изданиями, которые публикуют дезинформацию о состоянии лидера партии. Вместе с этим политики пообещали подать в суд на распространяющие слухи СМИ.

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