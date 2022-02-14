ЛДПР прекратит сотрудничество со СМИ, распространяющими ложные сведения о состоянии здоровья Владимира Жириновского. Информацию об этом сообщили представителям ТАСС в пресс-службе партии.
Также юристы ЛДПР начали сбор ложных материалов, ранее опубликованных изданиями, с целью подачи исков в суд.
Напомним, после новости о госпитализации Владимира Жириновского с диагнозом COVID-19 представители ЛДПР стали получать звонки и сообщения о том, что лидер партии скончался.
Для того, чтобы не допустить возникновения паники и дезинформации, в партии решили выслать каждому из членов разъяснения о недостоверности информации насчёт смерти Владимира Жириновского.
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Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.