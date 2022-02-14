EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Депутат Делягин назвал идеального лидера для ЛДПР вместо Жириновского

Россия

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал своё мнение относительно того, кто сможет заменить Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР.

Депутат Делягин назвал идеального лидера для ЛДПР вместо Жириновского

По его мнению, Жириновского никто заменить не сможет, однако формальным руководителем мог бы стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. При этом сам Делягин полагает, что этому кандидату это совсем не нужно.

"Мне не могут предложить возглавить ЛДПР, так как я состою в другой партии. Простите. У меня не та ориентация, в том числе политическая, чтобы возглавлять эту ЛДПР", — сказал Делягин в разговоре с NEWS. ru.

Ранее в ЛДПР рассказали о состоянии лидера фракции Владимира Жириновского, которого ранее экстренно доставили в больницу с подтверждённым диагнозом "COVID-19". По информации пресс-службы партии, политик нормально себя чувствует. Находясь в больничной палате, он продолжает выполнять свою работу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Жириновский озвучил план Запада по разделу России
Автор: Валентина Севрюгина
Темы лдпр россия михаил делягин владимир жириновский
Новости
Депутат Делягин назвал идеального лидера для ЛДПР вместо Жириновского
Fox: США предложат Украине один миллиард долларов
Советник трёх президентов США предсказал крах Соединённых Штатов
В антидопинговом агентстве объяснили задержку результатов теста Валиевой
В СНБО Украины не увидели предпосылок для "вторжения" России 16 февраля
Премьер Британии Джонсон назвал ситуацию на Украине "краем пропасти"
Зеленский выступил с обращением к нации
Байден ответил поздравлением на вопрос о "вторжении" РФ на Украину
Беглову приходится просить петербуржцев вакцинироваться
Леонков объяснил, какие задачи выполняла АПЛ "Вирджиния" в водах России
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.

Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Любовь Степушова Войны с Украиной не будет, потому что в Москве будет Болсонару Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора" Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Вода на Землю пришла из недр Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Новости спорта
Назван возможный способ попадания допинга в организм фигуристки Валиевой
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Мир. Новости мира
Украинские миллионеры массово улетают из страны на частных самолётах
Последние материалы
Депутат Делягин назвал идеального лидера для ЛДПР вместо Жириновского
Fox: США предложат Украине один миллиард долларов
Советник трёх президентов США предсказал крах Соединённых Штатов
В антидопинговом агентстве объяснили задержку результатов теста Валиевой
В СНБО Украины не увидели предпосылок для "вторжения" России 16 февраля
Премьер Британии Джонсон назвал ситуацию на Украине "краем пропасти"
Зеленский выступил с обращением к нации
Байден ответил поздравлением на вопрос о "вторжении" РФ на Украину
Беглову приходится просить петербуржцев вакцинироваться
Леонков объяснил, какие задачи выполняла АПЛ "Вирджиния" в водах России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников