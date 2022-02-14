Депутат Делягин назвал идеального лидера для ЛДПР вместо Жириновского

Депутат Госдумы Михаил Делягин высказал своё мнение относительно того, кто сможет заменить Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР.

По его мнению, Жириновского никто заменить не сможет, однако формальным руководителем мог бы стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. При этом сам Делягин полагает, что этому кандидату это совсем не нужно.

"Мне не могут предложить возглавить ЛДПР, так как я состою в другой партии. Простите. У меня не та ориентация, в том числе политическая, чтобы возглавлять эту ЛДПР", — сказал Делягин в разговоре с NEWS. ru.

Ранее в ЛДПР рассказали о состоянии лидера фракции Владимира Жириновского, которого ранее экстренно доставили в больницу с подтверждённым диагнозом "COVID-19". По информации пресс-службы партии, политик нормально себя чувствует. Находясь в больничной палате, он продолжает выполнять свою работу.

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