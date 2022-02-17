Политолог Коровин: для Байдена россияне и украинцы — варварская биомасса

Российский политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал обращение президента США Джо Байдена к россиянам.

Ранее на YouTube-канале Белого дома США было опубликовано видео, в котором Байден обратился к гражданам РФ. Он отметил, что не верит в желание России начать разрушительную войну с Украиной. Лидер США напомнил о событиях Второй мировой войны, когда американцы и русские сражались вместе, и добавил, что не считает россиян врагами.

По мнению Коровина, не стоит питать иллюзий по поводу Байдена и его отношения к РФ.

"Ему совершенно безразличны и россияне, и украинцы", — заявил политолог в беседе со "Свободной прессой".

Он пояснил, что Байден всегда действует исключительно в интересах США.

По словам Коровина, в своей речи Байден умышленно использует распространённый среди западных политтехнологов приём "из американской методички": он разграничивает население страны и её власть, чтобы спровоцировать искусственное противостояние.

На самом деле президент США не испытывает сочувствия, симпатии или уважения к россиянам, считает политолог.

Он добавил, что западные политики не разбираются, какие регионы входят в состав РФ и проявляют высокомерие и пренебрежение к тому, что происходит в России. Как тут не вспомнить недавний инцидент с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым посчитала Воронежскую и Ростовскую области частью Украины и заявила, что Лондон "никогда не признает суверенитет России над этими регионами".

"Для Байдена, как и для других политиков Запада, это совершенно чуждые славянские названия в среде обитания варваров, которых они презирают. Со всем англосаксонским высокомерием они воспринимают и россиян, и украинцев как некую биомассу, которую необходимо использовать в своих интересах", — подчеркнул Коровин.

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