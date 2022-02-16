В Кремле одобрили послание Байдена к народу РФ и попросили обратиться к Украине

Российские власти прокомментировали обращение американского лидера Джозефа Байдена к гражданам нашей страны. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, угрозы от зарубежных партнёров "изрядно надоели".

"Это (послание к народу РФ. — Прим. ред.) должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели", — заявил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что Москва положительно относится к попытке диалога с россиянами. По мнению пресс-секретаря главы РФ, Байдену стоило обратиться и к жителям Украины, призвать их не воевать друг с другом. Также Песков сказал, что Путин не собирается следовать примеру Байдена и записывать послание народу.

Ранее Байден обратился к россиянам и напомнил, что Вашингтон и его партнёры способны ввести серьёзные ограничительные меры в случае нападения Москвы на Украину. По мнению президента США, "вторжение" всё ещё возможно.

"Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги", — сказал Байден.

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