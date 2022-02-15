Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно" на оскорбления со стороны российского коллеги Сергея Лаврова. По словам Трасс, Великобританию беспокоит экспансионистское правительство РФ, которое угрожает демократии соседнего государства.

"Честно говоря, мне всё равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем", — сказала Трасс в эфире телеканала ITV.

Однако министр не пояснила, какие "оскорбления" она имеет в виду.

Ранее Лиз Трасс встретилась в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который остался недоволен встречей и назвал беседу с британской коллегой "переговорами немого с глухим". Во время дискуссии Трасс потребовала, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Лавров ответил, что российские военные находятся на территории РФ и спросил у Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", — заявила глава МИД Британии.

Позже британское посольство в РФ сообщило, что Трасс допустила ошибку: она думала, что речь идёт об Украине, когда говорила о Ростове и Воронеже.

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