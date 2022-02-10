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Автор Игорь Рябов

Посольство Британии оправдалось за слова Трасс о Ростове и Воронеже

Мир

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс думала, что речь идёт об Украине, когда говорила о Ростове и Воронеже, сообщило британское посольство в официальном Telegram-канале.

Посольство Британии оправдалось за слова Трасс о Ростове и Воронеже

В четверг, 10 февраля Трасс прилетела в Москву, где встретилась с главой российского МИД Сергеем Лавровым. По данным анонимного источника, который присутствовал на встрече, во время дискуссии Трасс потребовала, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Лавров ответил, что российские военные находятся на территории РФ и спросил у Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами", — заявила глава британского МИД.

Лавров остался недоволен беседой и сравнил встречу с британской коллегой с переговорами немого с глухим. По словам главы МИД России, Трасс "не услышала" подробные разъяснения о ситуации вокруг Украины.

После инцидента на переговорах с российским министром британцы подвергли раскритиковали Лиз Трасс за непрофессионализм и назвали её "самым недалёким политиком". Кроме того, британцам не понравилось, что глава МИД устроила фотосессию на Красной площади, пытаясь подражать премьер-министру Британии Маргарет Тэтчер во время её поездки в Москву в 1987 году.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы воронеж сергей лавров великобритания
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