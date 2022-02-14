Леонков объяснил, какие задачи выполняла АПЛ "Вирджиния" в водах России

Американская атомная подводная лодка типа "Вирджиния", которая зашла в территориальные воды России, скорее всего, искала проходы в Охотском море. Вероятно, она шла самым тихим ходом, в надежде, что её не смогут обнаружить. Такое мнение высказал военный аналитик, журналист Алексей Леонков в беседе с argumenti. ru.

Эксперт считает, что других оправданий захода субмарины в этот район просто нет. Он пояснил, что лодки подобного типа оснащены подводными аппаратами, шлюзовой камерой, диверсионным модулем и прочим оборудованием, необходимым для скрытной высадки на берег пловцов-диверсантов.

По словам аналитика, перед "Вирджинией" могло стоять сразу ряд задач по разведке того, что имеется у России в районе Курильских островов. Но обнаружения американские подводники явно никак не ожидали, заметил Леонков.

Он добавил, что лодки подобные этой как раз и проектировались для выполнения, в том числе и таких задач, чтобы подкрадываться незаметно к прибрежным зонам или объектам. Однако российские военные смогли ее обнаружить и вынудить покинуть район.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, какие именно спецсредства были использованы, чтобы отогнать "Вирджинию" в Тихий океан.

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