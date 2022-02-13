Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Примерно год назад в залив Петра Великого уже заползал американский корабль, который был с позором выдворен из наших территориальных вод. Но то, что произошло сейчас, если знать все детали, гораздо сложнее и опаснее, чем инцидент с авианосцем. Такое мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя заход американской подводной лодки в территориальные воды России 12 февраля.

Журналист напомнил, что "Вирджиния" — это атомная подводная лодка. И большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" три раза посылал сигналы с требованием убраться. Однако никакого ответа не последовало, после чего были приняты "некоторые меры", которые заставили нарушителя покинуть российские воды.

Однако почему-то Министерство обороны побоялось сказать, какие это были меры, и что были применены глубинные бомбы, добавил военный эксперт. Он рассказал, что могло бы произойти, если бы цель была поражена.

"Атомная подводная лодка имеет атомный реактор. Представляете, что если бы глубинная атомная бомба улеглась как раз на то место "Вирджинии", где расположен атомный реактор, и случилось бы худшее из худшего? Я не хочу говорить, что уже началась бы ядерная война, но это была бы одна из крупнейших катастроф, наподобие той, которая случилась в Чернобыле. Так, может быть, американцы вот такими провокациями и мечтают учинить нам Чернобыль на Тихом океане?" — заключил полковник в отставке.

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