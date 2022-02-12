Кремль: Путин сегодня поговорит с Байденом

Президент США Джо Байден сегодня, 12 февраля, позвонит президенту России Владимиру Путину вечером по московскому времени.

Об этом сообщили в Кремле. Согласно информации пресс-службы российского правительства, разговор назначен по письменному запросу Белого дома. Два лидера намерены обсудить нынешнюю напряженность вокруг Украины.

"Американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и он состоится вечером по московскому времени”, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что стараниями "американской стороны" истерия вокруг предполагаемого (к слову, с их же подачи) "вторжения" России на Украину вышла на новый виток: новостное агентство Bloomberg, ранее проколовшееся на публикации фейка на эту тему, назвало новую "точную дату вторжения" — вторник, 15 февраля.

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