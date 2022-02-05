В Bloomberg заявили о "вторжении" России на Украину

Агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что сегодня, 5 февраля, Россия "вторглась" на территорию Украины. Спустя время журналисты удалили заголовок и выпустили опровержение.

Как пояснили в СМИ, заголовок с провокационной информацией подготовили исходя из "разных сценариев".

"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16.00 по восточному времени (около 0.00 МСК субботы — Прим. Ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке", — говорится на официальном сайте информационного агентства.

Откуда подобного рода информация у СМИ и почему они решили, что военное "вторжение" именно сегодня, агентство не уточнило.

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