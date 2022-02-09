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Автор Николай Ткаченко

Политолог поставил "диагноз" Зеленскому после ответа на фразу Путина

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский очень сильно не дорос до своего поста и ведёт себя как маленький мальчик. Он реагирует на разные высказывания и всё, что происходит, как зритель у экрана телевизора или какой-нибудь обыватель.Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев в эфире YouTube-канала Соловьёв LIVE.

Политолог поставил "диагноз" Зеленскому после ответа на фразу Путина

Эксперт прокомментировал ответ Зеленского на поговорку, сказанную президентом России Владимиром Путиным в адрес Украины: "Нравится, не нравится, — терпи, моя красавица".

Аналитик считает, что президент страны так реагировать не может. А Зеленский действительно не понимает границ и того, на каком посту он находится.

"Он реагирует как мальчик, которого обидели. <…> Ему не надо этого делать. Но ни он, ни его команда даже не чувствуют, на что надо реагировать, а на что не надо, и каким образом", — заметил Михеев.

Получается, что им можно управлять как угодно, добавил эксперт. По его мнению, всё это звучит глупо. А диагноз на самом деле простой — на Украине нет элиты, заключил политолог.

Напомним, Владимир Зеленский попытался на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном пошутить в ответ на высказывание Путина. Однако Макрон даже не улыбнулся. То ли не понял смысла шутки, то ли ему неправильно перевели русскую поговорку.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина франция сергей михеев владимир путин эммануэль макрон владимир зеленский
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