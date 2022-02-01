Леонков объяснил, какую военную помощь сможет оказать Британия Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрался с визитом в Киев, если не заболеет коронавирусом. А какую конкретно помощь может оказать Британия в случае войны на Украине?

Локомотивами войны на Украине являются США и Великобритания, так как только эти две страны выступают с заявлениями о том, что они что-то туда пошлю и отправят. Такое мнение высказал военный эксперт, журналист Алексей Леонков в эфире программы "Полный контакт" на канале "Соловьёв LIVE".

Он отметил, что Британия говорит об отправке военнослужащих, но при этом почему-то эти 900 человек отправятся в Эстонию. А также Британия "подбивает" другие страны, чтобы они отправили что-либо на Украину, добавил аналитик.

По его словам, если посмотреть на так называемые силы помощи, они даже не подпадают под американский стандарт минимальных сил вторжения, численность которых должна быть свыше 25 тысяч человек. То есть такими силами осуществляется первоначальное вторжение, пояснил Леонков.

Но ни у американцев, ни у британцев сейчас таких сил не наблюдается. Они даже их не анонсировали, заметил военный эксперт.

А если начать выяснять, где они есть, то оказывается, что все они в Восточной Европе, то есть в странах НАТО. И Украина эти силы не видит, а видит только помощь в виде неких боеприпасов, которые красиво на камеру на весь мир показывают британские и американские каналы, заключил журналист.

Ранее израильский политолог Яков Кедми объяснил, какое оружие поставляет НАТО на Украину, и почему оно не сможет противостоять армии России.

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