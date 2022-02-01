НАТО продолжает накачивать оружием Украину. Но действительно ли это переброска вооружения или всего лишь игры с переброской "ржавого железа" на территорию страны, чтобы втянуть её в военный конфликт?
Поставка оружия на Украину Западом — это трагикомедия и имитация поставок оружия. Такое мнение высказал израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми в эфире программы "Стена Сосновского" на YouTube-канале Соловьёв LIVE.
По словам эксперта, страны НАТО поставляют Украине старое оружие — "за пять минут до списания". Противотанковые ракеты, которые с помпой поставили британцы, не имеют никакого значения на современном поле боя и ничем не усиливают украинскую армию, считает он.
Аналитик добавил, что "Стингеры", которые начали применять 50 лет назад, нигде не применяются эффективно, тем более против современной российской техники. А "Джавелин", который можно сколько угодно воспевать, всего лишь один из видов противотанковых ракет. Причём не самый лучший, не самый эффективный, и он не играет никакой роли на поле боя.
"Есть ракеты противотанковые намного более эффективные, намного более опасные. А их у украинцев нет", — заключил аналитик.
Ранее Кедми объяснил, почему России не нужно поставлять оружие в Донбасс.
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