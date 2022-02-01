На Украине наблюдается дефицит свечей на фоне слухов о вторжении России

У родителей учеников школы в Запорожье администрация потребовала закупить для детей свечи для бомбоубежища на случай "российского вторжения".

Как пишет городской портал Запорожья "ZaБор", родители школы №94 рассказали, что по распоряжению администрации школы на каждого ученика необходимо купить по две свечи для бомбоубежища.

Многие родители при обсуждении этого вопроса в школьных чатах напомнили о нормах пожарной безопасности.

"Люди! Ну какие свечи в подвале! Вы про пожарную безопасность подумайте!"; "Где и из каких методичек взяло информацию руководство о необходимости свечей в бомбоубежище?" — писали родители в группе класса.

В результате многие сошлись на том, что свечи для бомбоубежища неплохо бы заменить фонариками.

В переписке сказано, что со свечами в городе большой ажиотаж, их нет во многих магазинах, а там, где есть, цены на них запредельно высоки.

В ходе обсуждения классный руководитель попросила родителей не паниковать, добавив, что "так сейчас везде" и это "на всякий случай". Она отметила, что для старшеклассников список закупок для бомбоубежища намного длиннее, чем для начальной школы.

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