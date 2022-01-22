Западные СМИ описали сценарий вторжения России на Украину

Западные СМИ не оставляют попыток раздуть миф о "российском вторжении" на Украину, несмотря на многократные заявления Кремля о том, что Россия не намерена атаковать своего соседа. Но СМИ всего лишь транслируют официальную позицию Вашингтона, а она более чем ясна — и это подтвердили прошедшие в пятницу в Женеве переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой — Энтони Блинкеном.

"Мы слышали от российских официальных лиц, что намерений вторгаться на Украину нет. Фактически министр Лавров повторил мне это сегодня. Но опять же мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова, в чем есть разница", — заметил госсекретарь после встречи, ведь Зеленский на весь мир в прошлом году кричал, что не менее 100 000 российских военнослужащих в полной боевой готовности стянуты к границам с Украиной.

Представляется любопытным сценарий западных СМИ того, как же на самом деле будет выглядеть военное наступление России на Украину.

Сценарий вторжения России на Украину: о чём думают западные СМИ

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что крайне маловероятно, что Путин начнет массовое вторжение на Украину, учитывая расходы и вероятную реакцию Запада, всё это окажется очень дорогостоящим мероприятием, которое может подтолкнуть Россию к рецессии. Полномасштабная оккупация — тоже трудная задача, потому что большинство русских солдат вернется домой в мешках для трупов. Путин знает, что украинский мятеж в городских районах может затянуться надолго, что приведет к увеличению числа погибших.

Если российские войска продвинутся дальше вглубь Украины, они могут аннексировать регион Донбасса и захватить прилегающие территории, чтобы создать буфер, пишет Gzero. Но это повлечет за собой серьезные экономические последствия для России, которой тогда придется обеспечивать базовыми услугами миллионы бедняков, живущих на вновь приобретенной территории. И даже ограниченное российское наступление может привести к серьезному миграционному кризису.

Многие украинцы могут попытаться перебраться в Россию или бежать в близлежащие государства, такие как Польша и Белоруссия, что приведет к кризису беженцев, который отразится на Восточной и Центральной Европе. Хотя это в основном будет проблемой для Европейского союза, Путин может предсказать возможные дипломатические и геополитические последствия для России, пишут журналисты Gzero.

Будет ли реагировать Вашингтон

Администрация Байдена ясно дала понять, что не будет посылать американские войска для защиты Украины, которая не является союзником НАТО, но введет новые — более жесткие — экономические санкции, чтобы наказать Кремль. Ранее Вашингтон в основном нацеливался на российских олигархов, теперь же на столе переговоров находятся санкции против российских финансовых учреждений и суверенного долга.

Но чтобы действительно причинить вред Москве, Вашингтону нужно, чтобы европейцы тоже поддержали "борьбу с врагом" (ведь около одной трети текущих резервов России — в евро). Напомним, что Байден заявил в среду: "Я должен убедиться, что все на одной волне, когда мы движемся вперед". Однако Байден немного переоценил свои силы.

В настоящее время Европа, которая получает 45 процентов своего газа из России, похоже, не заинтересована идти в ногу с Вашингтоном. Ставки особенно высоки для Германии, которая стремится сертифицировать газопровод "Северный поток — 2". Преемник Ангелы Меркель Олаф Шольц жёстко отверг предложение Вашингтона, заявив, что американские угрозы отрезать Россию от международной банковской системы нанесут "большой вред" западной экономике.

Пока же фантазии западных журналистов только смешат: никакого намёка не адекватность и полный отрыв от реальности. На этом фоне не удивляет, когда выясняется, что британские СМИ долгое время были в полной уверенности, что война между Россией и Украиной уже идёт.

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