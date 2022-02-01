Кедми объяснил, когда Россия признает ЛНР и ДНР

В России различные политики и эксперты всё чаще говорят о возможности признания Донецкой и Луганской народных республик. Действительно ли это вскоре может произойти или всё ограничится только разговорами? Своё мнение по этому вопросу высказал израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми в эфире программы "Стена Сосновского" на YouTube-канале "Соловьёв LIVE".

Эксперт считает, что российское руководство дало совершенно чёткий ответ по поводу признания ЛНР и ДНР. И пока Россия признаёт Минские соглашения, в которых говорится о единой и неделимой Украине.

"То есть для того чтобы перейти к признанию или подготовке признания, Минские соглашения должны умереть в глазах России. И она должна отказаться или признать то, что они больше не действуют. Пока Россия говорит о том, что они действуют, невозможно говорить ни о каком признании. То есть чисто практически, исходя из реальной обстановки, независимо от желания того или другого", — заявил Кедми.

Аналитик также объяснил, какое именно оружие Запад поставляет на Украину. По его словам, это не современное вооружение, а никому ненужное старое железо.

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