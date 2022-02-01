Bloomberg: США на этой неделе могут согласовать санкции против РФ из-за Украины

В американском Сенате в течение этой недели могут окончательно утвердить пакет антироссийских санкций, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины, пишет Bloomberg.

Председатель комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес заявил, что перед принятием ограничительных мер осталось обсудить несколько последних моментов, по которым остались разногласия. По словам сенатора-демократа Криса Мёрфи, эти детали будут согласованы в ближайшие дни.

Политик Джим Риш подчеркнул: в дискуссиях между партиями достигнут прогресс по вопросам, связанным с санкциями против РФ.

Однако в статье сказано, что у американцев до сих пор нет единого взгляда по поводу ограничений в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Эта тема постоянно вызывает в Сенате многочисленные споры.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют сообщения о том, что РФ планирует "вооружённое вторжение" на Украину. США и их партнёры предупреждают Москву о суровых санкциях в случае ухудшения ситуации. Однако в Кремле уже неоднократно отмечали: Россия не собирается нападать на украинские земли.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.