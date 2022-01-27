Песков оценил ответ США по гарантиям безопасности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ответе США по гарантиям безопасности не были учтены озабоченности российской стороны.

Песков напомнил, что 26 января Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщили о том, что не принимают основные озабоченности, изложенные Россией.

"Нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать нашу озабоченность", — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ пообещал, что в скором времени Москва даст ответ на требования США по гарантиям.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в полученном Москвой ответе США по гарантиям безопасности нет "позитивной реакции" по нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать России.

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