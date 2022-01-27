Песков: Россия даст ответ на требования США по гарантиям, нужно время

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с оценкой ответа США по гарантиям безопасности спешить не стоит. В какой форме Россия отреагирует на них, пока тоже сказать трудно, заметил он.

Песков объяснил, что с ответом, конечно, никто не будет намеренно затягивать, однако на сегодняшний день неизвестно, будет ли реакция российской стороны выражена в публичной форме или нет.

"По необходимости президент консультируется с членами руководства, с членами Совбеза, со своими помощниками. Какой-то точной даты я вам назвать не могу, но понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет. Но и ожидать её тоже на следующий день было бы, наверное, глупо", — передаёт РИА Новости его слова.

Песков ещё раз сделал акцент на том, что нужно время, чтобы провести анализ полученной информации и обозначить свою позицию.

Ранее стали известны главные пункты гарантий безопасности США и НАТО, предъявленные России. Члены Североатлантического альянса выработали список требований, которые, по мнению Запада, гарантируют безопасность.

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