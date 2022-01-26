Политолог назвал главную причину, по которой войны на Украине не будет

Эксперты и аналитики продолжают обсуждать горячую тему о возможности начала крупномасштабных боевых действий на Украине. Некоторые даже называют примерные сроки наступления России. Однако другие полагают, что никакой большой войны не будет. Политолог Николай Севостьянов назвал три причины, почему этого не произойдет. Его мнение опубликовал у себя в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Первая причина, считает эксперт, в том, что нынешняя ситуация выгодна абсолютно всем сторонам потенциального конфликта — и Москве, и Вашингтону, и самому Киеву, поскольку столь активное нагнетание "военной угрозы" позволяет на редкость эффективно переключать внимание с реальных внутренних проблем, прежде всего экономических. Таким образом, удовлетворение запроса на войну приносит временные дивиденды даже без самой войны, отметил Севостьянов.

Еще одна причина — это то, что сегодня Москва абсолютно одна, и в Москве это хорошо понимают. Аналитик полагает, что у России нет и не будет настоящих союзников. А Китай, Иран, Куба или Венесуэла на роль таковых не подходят.

Наконец, третья, и главная, причина — это то, что подобную операцию не позволят провести России сами же российские "элиты", для которых РФ — это большой, но ограниченный во времени бизнес-проект, где любые риски должны как-то соотноситься с интересами феодально-субъектных групп — бизнеса, министерств, госкорпораций и диаспор.

"Русские не только не являются субъектом, но и воспринимаются как токсичный актив. В связи с этим, с точки зрения элит, возвращение русских территорий (равно как и соблюдение русских интересов) не только непродуктивно, но и опасно", — заключил Севостьянов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.