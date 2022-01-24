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Автор Игорь Рябов

Политолог Крутаков оценил слова Зеленского о переходе разведки в наступление

Политика

Политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков прокомментировал Pravda.Ru слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал внешнюю разведку переходить к наступательным действиям.

Политолог Крутаков оценил слова Зеленского о переходе разведки в наступление

"Я вообще бы серьезно не относился ни к каким словам Зеленского и всему тому, что от руководства Украины исходит. Трудно воспринимать это как некую установку с определенными результатами. Скорее, заявление несёт PR-эффект", — сказал Крутаков.

Политолог считает, что фраза "режим активного наступления" может обозначать нападение на республики Донбасса.

"Активные наступления со стороны разведки — это, наверное, повзводно и поротно выстроиться и начать наступление на ДНР и ЛНР. Это немножко выглядит смешно и с точки зрения семантики и семиотики как-то глупо. Вроде русскоязычный парень. Не знаю", — отметил собеседник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии, и призвал её переходить к наступательным действиям, направленным на отстаивание интересов страны.

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