Зеленский призвал внешнюю разведку переходить к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии и призвал её переходить к наступательным действиям, направленным на отстаивание интересов страны.

По словам Зеленского, сегодня Украина противостоит "угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства". Украинская разведка научилась "эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям", отметил он.

"Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии", — сказал Зеленский на встрече, приуроченной ко Дню внешней разведки Украины.

Он напомнил, что разведчики информируют о планах и действиях "другой стороны", а это надёжный залог для принятия правильных решений. Кроме того, сотрудники внешней разведки доносят до руководства страны правдивую информацию, чтобы ею никто не манипулировал, добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Россия может пережить любые санкции, и призвал американцев ввести их незамедлительно.

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