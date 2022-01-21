Зеленский призвал американцев к санкциям против РФ: Россия всё переживёт

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Россия может пережить любые санкции, и призвал американцев ввести их незамедлительно.

Своё мнение Зеленский выразил в интервью The Washington Post. По его словам, у российской стороны достаточно ресурсов, чтобы справиться с санкционными мерами.

"Поэтому стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим". Я думаю, это неправильно", — высказался он.

Президент Украины уверен, что к санкциям против России необходим прибегнуть прямо сейчас.

Ранее польский историк и дипломат Витольд Ващиковский заявил, что Западу нужно было поставить России условие по "Северному потоку-2": газопровод будет запущен только тогда, когда россияне уйдут с Украины. По его мнению, переговоры России, США и НАТО в условиях нынешней политической обстановки ни к чему не приведут, поэтому необходимо переходить к санкционным мерам.

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