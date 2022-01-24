Депутат Бальбек: Зеленский - "танцор диско" под музыку США

Крымский политолог и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек заявил, что президент Украины Владимир Зеленский танцует под музыку американских композиторов.

Ранее Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии, и призвал переходить к наступательным действиям, направленным на отстаивание интересов страны.

По словам Бальбека, сейчас "каждый маломальский" украинский чиновник знает, как победить Россию и призывает к активным действиям. Он отметил, что Зеленскому "подсунули" доклад по величие украинской разведки, а тот и сам поверил в это.

Бальбек назвал Зеленского "танцором диско под музыку от американских композиторов".

"Старается, семь потов сходит. Сейчас ему играют быстрые и агрессивные композиции, но если что, то исполнят и похоронный марш", — сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что при необходимости Вашингтон может найти другого танцора, поскольку на Украине их сейчас много.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у России достаточно ресурсов, чтобы справиться с любыми санкциями, и призвал США ввести их незамедлительно.

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