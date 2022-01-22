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Автор Елена Былкина

Россия считает необоснованным подступ НАТО к границам РФ

Политика

Приближение сил НАТО к границам России не имеет под собой никаких оснований, уверен посол РФ в Канаде Олег Степанов.

Россия считает необоснованным подступ НАТО к границам РФ

В интервью телеканалу CBC дипломат подчеркнул, что политика Североатлантического альянса вызывает тревогу Москвы, которая пытается обеспечить свою безопасность. Руководитель дипмиссии отметил, что переговоры по гарантиям безопасности со странами НАТО могут закончить неудачей, если страны Запада не выполнят требования России.

Заместитель МИД России Сергей Рябков предупредил, что Россия готова предпринимать серьёзные шаги, если ответ Запада на предложения по гарантиям безопасности в Европе не будет отвечать интересам РФ.

"Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы", — отметил Сергей Рябков.

Ранее в НАТО отказались выводить войска из стран Восточной Европы по требованию России. Представители Североатлантического альянса заявили, что они "всегда будет отвечать на ухудшении своей безопасности усилением коллективной обороны".

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Военные, танки и системы ПВО. Bloomberg: Россия наращивает войска около границы
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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