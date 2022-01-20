Криптоэксперт оценил данные Bloomberg о планах ЦБ запретить криптовалюты в РФ

Криптоэксперт Евгений Каминский прокомментировал Pravda.Ru данные Bloomberg о том, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать запрет криптовалюты в России.

"У нас всё возможно. Эти разговоры о запрете ходят уже не первый год. В России достаточно много, помимо Центробанка, структур, которые имеют некое видение на этот счет. Есть Минцифры, Минэкономразвития, есть куча организаций. Есть свой комитет, который занимается своими делами. Но в любом случае посмотрим", — заявил Каминский.

По словам криптоэксперта, операции с криптовалютами могут уйти в подполье.

"Если со стороны Центробанка будет запрет, это будет означать лишь, что раньше вся эта деятельность велась через карты, счета, а теперь полностью уйдет в подполье и будет абсолютно скрытой от государства. Хотя совсем недавно я видел оценки, что в миллиарды долларов оценивается индустрия по купле-продаже криптовалют", — отметил собеседник издания.

Ранее два неназванных источника сообщили Bloomberg, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать введение полного запрета на операции с криптовалютами. Причиной для новых атак на криптовалюту является желание лишить оппозиционные организации и СМИ-иноагентов источников финансирования. ФСБ беспокоится, что граждане РФ всё активнее осуществляют платежи в крипотовалюте, и такие транзакции трудно отследить.

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