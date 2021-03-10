Набиуллина считает биткоин инструментом для отмывания средств

К сожалению, как и большинство других криптовалют, биткоин совершенно не защищен от резких взлетов и падений, что он не раз уже показывал за последние пару месяцев.
Даже руководитель российского Центробанка г-жа Набиуллина заметила, что биткоин отличается слишком высокой волатильностью. Но именно по этой причине у населения есть высокий интерес к данной валюте.
Ведь сегодня на криптовалюте можно как очень хорошо заработать, так и крупно проиграть. По заверению главы российского банка она не считает биткоин валютой. По ее мнению сегодня биткоин является отличным инструментом для проведения сомнительных операций.
Интерес к криптовалюте растет с каждым днем, но и мошенники тщательно следят за сферой блокчейн. Увы, участились случаи с криптовалютой в преступных целях и мошеннических схемах.
Ведь, существуют анонимные криптовалюты, которые так полюбились пользователям по ту сторону закона.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.