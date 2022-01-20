Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "преступной халатностью" работу американских журналистов, присутствовавших в среду на первой в этом году пресс-конференции президента Джозефа Байдена.
Так официальный представитель российского МИД прокомментировала вопросы журналистов о планах Владимира Путина "по поводу Украины".
Напомним, во время пресс-конференции Джо Байден пообещал России и, в частности, Владимиру Путину "санкции, каковых он ещё не видел", хотя и отметил, что, по его мнению, российский президент "ещё не решил, что ему делать с Украиной".
"Но если они действительно, русские, сделают то, на что способны, с силами, накопленными на их границах, это будет катастрофой для России", — заявил американский президент, между делом анонсировав "разрушительные" санкции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.