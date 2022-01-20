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Автор Ольга Лебедева

Мария Захарова о работе журналистов пула Белого дома: работают преступно халатно

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "преступной халатностью" работу американских журналистов, присутствовавших в среду на первой в этом году пресс-конференции президента Джозефа Байдена.

t.me/MariaVladimirovnaZakharova
t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Так официальный представитель российского МИД прокомментировала вопросы журналистов о планах Владимира Путина "по поводу Украины".

Напомним, во время пресс-конференции Джо Байден пообещал России и, в частности, Владимиру Путину "санкции, каковых он ещё не видел", хотя и отметил, что, по его мнению, российский президент "ещё не решил, что ему делать с Украиной".

"Но если они действительно, русские, сделают то, на что способны, с силами, накопленными на их границах, это будет катастрофой для России", — заявил американский президент, между делом анонсировав "разрушительные" санкции.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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