EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Байден угрожает Путину санкциями, которых "он никогда раньше не видел"

Мир

Президент США Джо Байден признал "разногласия” между членами НАТО относительно того, как альянс отреагирует на "российскую агрессию” на Украине, и заявил, что США и их союзники тоже пострадают от жёстких санкций против Москвы.

Байден угрожает Путину санкциями, которых "он никогда раньше не видел"

"В НАТО существуют различия в том, что страны готовы делать, в зависимости от того, что произойдет, — сказал Байден журналистам в среду. — Ответ будет зависеть от масштаба действий России против Киева, от того, в какой степени мы сможем добиться полного единства на фронте НАТО”.

Байден предположил, что "незначительное вторжение”, возможно, не потребует сурового ответа.

Эти комментарии американского лидера прозвучали на его второй с момента вступления в должность крупной пресс-конференции.

Байден сказал, что Россия, скорее всего, предпримет некоторые усилия, чтобы "проверить и разделить НАТО", добавив, что "полномасштабное вторжение будет катастрофическим для Москвы и болезненным для западных союзников".

"Россия в конечном итоге может выиграть обычную войну с Украиной ценой больших жизней, но издержки оккупации будут велики. Введенные в результате санкции против Москвы, в том числе лишение российских банков возможности совершать операции в долларах США, приведут к тяжелым последствиям.

Я хочу прояснить для вас, что серьезное введение санкций в отношении операций в долларах и других вещей окажет негативное влияние на Соединенные Штаты, а также негативное влияние на экономику Европы, а также разрушительное воздействие на Россию.

Наши союзники и партнеры готовы и готовы пойти на серьезные издержки из-за России и российской экономики”, — сказал Байден.

На уточнение репортёра о том, что прошлые санкции не смогли повлиять на действия Путина, Байден ответил:

"Он никогда не видел санкций, подобных тем, которые я введу".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Будет ли война между Россией и Западом в 2022-ом? Политолог удивил ответом
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
Новости
Не против Москвы, не без, а вместе: Макрон предложил новый "европейский порядок"
Байден угрожает Путину санкциями, которых "он никогда раньше не видел"
Сенаторы в США: Байден должен "разбить нос Путину"
В Молдавии объявлено чрезвычайное положение
Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов
Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян
Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году
Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку
Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв
Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"
Последние материалы
В Молдавии объявлено чрезвычайное положение
Соратник Зеленского обвинил западные СМИ в распространении вредных слухов
Котировки на Московской бирже падают: за два дня похудели счета 40 млн россиян
Эксперт Машин назвал самые востребованные профессии в этом году
Зеленский попросил украинцев не паниковать и не скупать гречку
Эксперт: ближайшие переговоры Лаврова и Блинкена могут дать определённый прорыв
Друг о домашних сбережениях Градского: "Не в банке, а под подушкой"
Эксперт: Украина даже не собирается выполнять минские соглашения
Гузеева рассказала о реалиях несвободной Европы: "Я вам клянусь"
Беглов продолжает "топить" Петербург в кредитах
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели

Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.

Политолог Бортник: до войны между Россией и Западом осталось две недели
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
Иностранцы начали избавляться от недвижимости на Украине
Мир. Новости мира
ИноСМИ: Путину нужна не Украина, а весь мир
Мир. Новости мира
В Алма-Ате снова перекрыли улицы: полиция проводит антитеррористическую операцию
Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов Ирина Шлионская Эффект зловещей долины: слишком "человечные" роботы пугают людей Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Пуля на вылет: как ранение Кутузова в голову спасло Россию Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
МИД Казахстана: участники беспорядков не говорили на русским и казахском языках
Общество
Поклонская намекнула, почему не поедет в Кабо-Верде
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Здоровье
Инфекционист объяснила, как лечиться при первых признаках "омикрона"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников