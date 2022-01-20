Байден угрожает Путину санкциями, которых "он никогда раньше не видел"

Президент США Джо Байден признал "разногласия” между членами НАТО относительно того, как альянс отреагирует на "российскую агрессию” на Украине, и заявил, что США и их союзники тоже пострадают от жёстких санкций против Москвы.

"В НАТО существуют различия в том, что страны готовы делать, в зависимости от того, что произойдет, — сказал Байден журналистам в среду. — Ответ будет зависеть от масштаба действий России против Киева, от того, в какой степени мы сможем добиться полного единства на фронте НАТО”.

Байден предположил, что "незначительное вторжение”, возможно, не потребует сурового ответа.

Эти комментарии американского лидера прозвучали на его второй с момента вступления в должность крупной пресс-конференции.

Байден сказал, что Россия, скорее всего, предпримет некоторые усилия, чтобы "проверить и разделить НАТО", добавив, что "полномасштабное вторжение будет катастрофическим для Москвы и болезненным для западных союзников".

"Россия в конечном итоге может выиграть обычную войну с Украиной ценой больших жизней, но издержки оккупации будут велики. Введенные в результате санкции против Москвы, в том числе лишение российских банков возможности совершать операции в долларах США, приведут к тяжелым последствиям. Я хочу прояснить для вас, что серьезное введение санкций в отношении операций в долларах и других вещей окажет негативное влияние на Соединенные Штаты, а также негативное влияние на экономику Европы, а также разрушительное воздействие на Россию. Наши союзники и партнеры готовы и готовы пойти на серьезные издержки из-за России и российской экономики”, — сказал Байден.

На уточнение репортёра о том, что прошлые санкции не смогли повлиять на действия Путина, Байден ответил:

"Он никогда не видел санкций, подобных тем, которые я введу".

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