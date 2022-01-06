Реплика Путина о ядерном оружии стала пророческой из-за событий в Казахстане

Политический кризис, захлестнувший Казахстан, заставил по-новому взглянуть на состоявшийся в декабре саммит глав стран СНГ и услышать то, что там говорилось "в новом свете".

Так, например, Владимир Путин в глазах некоторых аналитиков предстал почти пророком.

Повод — дискуссия о необходимости для стран иметь в арсенале ядерное оружие и вкладывать деньги в его разработку и создание.

Напомним, президент Казахстана настаивал, что "это нецелесообразно":

"Ядерное оружие сегодня — вовсе не гарантия безопасности и процветания. Намного лучше работает выстраивание дружественных отношений со всеми странами мира. Это даёт возможность, помимо прочего, привлекать инвестиции в экономику", — примерно так высказался тогда Касым-Жомарт Токаев.

Российский президент ответил коротко. Но именно эта фраза сейчас зазвучала, как пророчество:

"Хусейн тоже так думал", — напомнил казахстанскому коллеге Путин.

Остаётся надеяться, что он прав не на 100%.