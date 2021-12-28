Молдавского президента не пригласили на саммит глав СНГ в Петербург

Молдавский президент Майя Санду не приглашена в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав СНГ.

Об этом она сама сообщила в эфире телеканала Pro TV.

По её словам, она даже не знает повестки дня мероприятия, но думает, что "вряд ли там будут обсуждаться экономические проблемы", а "всё остальное" для Молдавии "не особо значимо".

Майя Санду подчеркнула, что в рамках СНГ для Кишинёва "действует режим свободной торговли со многими странами", а вот Россия в их число не входит.

"Проблематично торговать с Москвой стало после того, как страны в 2014 году подписали торговое соглашение", — отметила молдавский лидер.

Саммит глав СНГ пройдет сегодня, 28 декабря. Ожидается, что Владимир Путин проведёт отдельные переговоры с руководителями Таджикистана, Казахстана и Белоруссии.

К слову, президент Украины есть в списке приглашённых, но в Кремле "сильно сомневаются", что он приедет.

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