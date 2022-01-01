Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом на посту новогоднем обращении высказался по поводу конфликтной ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул: с 1 января Германия будет председателем Большой семёрки. По словам канцлера, сегодня ключевой фактор безопасности в Европе — трансатлантическое сотрудничество, передаёт Tagesspiegel.

"В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров", — сказал Шольц.

Также в своём обращении канцлер ФРГ поблагодарил Ангелу Меркель за "дружескую передачу власти".

К негативным событиям 2021 года Шольц отнёс продолжающуюся пандемию коронавируса, ограничения в связи с COVID-19, наводнения на западе и юге ФРГ.

"Как бы тяжелы ни были оба этих вызова, наша реакция несла радостное послание: как общество мы решительно приняли эти вызовы", — заключил он.

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