Патриарх Кирилл заявил, что 2022 год будет годом мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что 2022 год станет годом мира. Из-за ожесточения людей страдает человеческая жизнь, подчеркнул патриарх.

"Дай Бог, чтобы на нашей земле и около нашей земли, и вообще, чтобы в мире затухли конфликты, междоусобные брани, различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие, потому что мир на планете в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации очень опасен, даже если нарушение мира происходит где-то там далеко", — отметил патриарх, речь которого транслировал канал "Спас".

Предстоятель РПЦ призвал помолиться в предновогоднюю ночь. Таким образом Господь благословит жизнь народа нашей страны и всего человечества, заявил патриарх.

Ранее россиян с Новым Годом поздравил президент РФ Владимир Путин. Ключевой целью властей нашей страны на 2022 год стало повышение качества жизни граждан, подчеркнул лидер.

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — добавил Путин.

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