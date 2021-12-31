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Автор Валентина Севрюгина

Путин назвал цели на 2022 год и выразил соболезнования потерявшим близких

Общество

Российский лидер Владимир Путин в новогоднем обращении сказал, что россияне научились бороться с возникшими трудностями, сообщает РИА Новости.

Путин назвал цели на 2022 год и выразил соболезнования потерявшим близких

Уточняется, что послание президента уже увидели жители Камчатки. Также известно, что Путин назвал главную цель властей на будущий год. По словам российского лидера, это повышение благосостояния и качества жизни россиян.

Конечно, очень многое было сказано про пандемию новой коронавирусной инфекции. Президент поддержал всех, кто потерял близких из-за болезни.

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сказал, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена носил конкретный характер, направленный на решение проблем.

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