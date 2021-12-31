Путин назвал цели на 2022 год и выразил соболезнования потерявшим близких

Российский лидер Владимир Путин в новогоднем обращении сказал, что россияне научились бороться с возникшими трудностями, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что послание президента уже увидели жители Камчатки. Также известно, что Путин назвал главную цель властей на будущий год. По словам российского лидера, это повышение благосостояния и качества жизни россиян.

Конечно, очень многое было сказано про пандемию новой коронавирусной инфекции. Президент поддержал всех, кто потерял близких из-за болезни.

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких, друзей", — сказал Путин.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сказал, что телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена носил конкретный характер, направленный на решение проблем.

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