"Важное политическое действо": о чём говорили Путин и Байден — Ушаков

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил конкретный характер, направленный на решение проблем, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Главы государств беседовали почти в течение часа.

Как подчеркнул Ушаков, переговоры были не "святочными посиделками", а конструктивным диалогом.

Требования Москвы

"Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", — цитирует помощника президента РИА Новости.

Ушаков отметил, российский лидер несколько раз пытался довести до американского коллеги об ошибочном решении по введению новых санкций против Москвы. Путин объяснил Байдену, что это может окончательно испортить отношения двух стран.

"Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ, — пояснил Ушаков.

Кроме того, Путин и Байден обговорили проекты по гарантиям безопасности, опубликованные не так давно российскими властями.

"(Путин — Прим. Ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трём трекам (двусторонние переговоры в Женеве, в Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ — ред.), но главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России, — резюмировал Ушаков.

Президент подчеркнул, что предстоящие переговоры в Женеве также должны носить конструктивный характер и не "перерасти в болтовню".

Чего хочет Вашингтон?

В Белом доме, в свою очередь, акцентировали внимание на том, что Байден потребовал от Путина "снизить напряжённость" в отношении Украины. Кроме того, лидер нации заявил, что в случае эскалации Незалежной США, альянс и союзники "дадут решительный ответ" российской стороне.

"Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. (Они также согласились), что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют", — цитирует представителя администрации США РИА Новости.

Кроме того, в администрации Байдена подчеркнули, что если Россия решит "вторгнуться" на Украину, американская сторона приложит все усилия для укрепления сил НАТО и предоставит дополнительную помощь Киеву.

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