Переговоры США и России пройдут в Женеве 10 января

Переговоры США и России пройдут в Женеве 10 января. Как сообщает МИД РФ, другой альтернативы нет. Об этом РИА Новости рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются", — сказал Рябков.

Переговоры будут касаться вооружения и Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 декабря заявил, что переговоры с американской стороной должны состояться "сразу после новогодних каникул".

Ранее в Белом доме раскрыли подробности о телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена. Он должен состояться сегодня, 30 декабря, в 15.30 по московскому времени. Президент США намерен обсудить деэскалацию вокруг Украины.

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