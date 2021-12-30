WP:Во время переговоров Байден планирует сказать Путину о санкциях

Американский лидер Джо Байден заявил, что намеревается сказать своему коллеге Владимиру Путину на переговорах о готовности Вашингтона ввести экономические санкции против Москвы, сообщает The Washington Post.

Уточняется, что он хочет продемонстрировать стремление урегулировать все вопросы исключительно дипломатическим путём. При этом Байден не исключает ограничительные меры против России и вооружение Украины, если конфликт между Москвой и Киевом будет нарастать.

Ранее в Белом доме рассказали, во сколько начнутся телефонные переговоры американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Также известно, что Джо Байден во время переговоров будет находиться не в Белом доме, а в семейной резиденции в Уилмингтоне (штат Делавэр). При этом мероприятие сделают закрытым для представителей СМИ.

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