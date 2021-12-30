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В США назвали точное время переговоров Путина и Байдена

Политика

В Белом доме рассказали, во сколько начнутся телефонные переговоры американского лидера Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

В США назвали точное время переговоров Путина и Байдена

В расписании главы США разговор с Путиным запланирован на 23:30 по московскому времени, передаёт Reuters.

"Президент Байден проведёт телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, в 3:30 по полудню (23:30 мск)", — сказано в официальном сообщении.

Джо Байден во время переговоров будет находиться не в Белом доме, а в семейной резиденции в Уилмингтоне (штат Делавэр). При этом мероприятие сделают закрытым для представителей СМИ.

Помимо гарантий безопасности, лидеры РФ и США обсудят конфликтную ситуацию вокруг Украины. Ранее сообщалось, что Байден хочет предложить Путину дипломатический путь к снижению напряжённой обстановки.

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