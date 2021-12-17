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Автор Ирина Гусакова

Байдену предрекают завершение политической карьеры из-за "омикрона"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Уже в самом разгаре омикрон-зима. Говорят, что новый штамм крайне заразный, в Москве пока фиксируются единичные случаи, но в США прогнозируют, что "омикрон" станет доминирующим штаммом Covid-19 уже в течение нескольких недель. Новый прогноз ничуть не укрепляет моральный дух нации, которая и так находится под прессом своего вирусного кузена Delta.

Омикрон-штамм

"Омикрон" атакует американцев

"Сейчас он здесь, распространяется, и заражаемость им будет расти", — предупредил в четверг президент Джо Байден, готовясь к новой битве с патогеном, который определяет его президентство и еще больше омрачает надежды демократов на промежуточные выборы 2022 года.

Джо Байден

Американский президент "оптимистично" подчеркнул, что непривитых ожидает тяжелая зима, многие будут болеть и умирать и что больницы скоро переполнятся. Еще более тревожный сценарий озвучил Майкл Остерхольм, эпидемиолог, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

"Я думаю, что вот-вот у нас начнется вирусная метель, — сказал Остерхольм корреспонденту CNN. — Я думаю, что в следующие три-восемь недель миллионы американцев будут заражены этим штаммом, и мы еще не знаем, как он сочетается вместе с Delta".

"Омикрон" "подставил" Байдена

Новая волна госпитализаций и смертей, вызванная новым штаммом, в любом случае выльется в очередной кризис для Белого дома, уже помятого годичной битвой с пандемией, которой Байден поклялся как кандидат положить конец. Новый штамм наделен сверхъестественной способностью, ведь он сможет обнажить уже давно назревший раскол в обществе и откроет новые возможности для политиков, стремящихся оставить свой след. В день сурка, который начался с марта 2020 года, стали подниматься деликатные вопросы:

  • как долго страна может терпеть лишения,
  • когда нормально заработают школы,
  • когда закончится экономический кризис, возникший из-за антиковидных ограничений.

Мантра Байдена заключалась в том, что он ставил науку на первое место. Но почему накапливающиеся социальные и экономические последствия не наталкивают Байдена на мысль рассмотреть возможность применения модифицированного подхода? Когда наступит момент, когда Covid-19 следует рассматривать как эндемическую угрозу, с которой американцы должны жить вечно? Какое количество смертей готова принять страна в обмен на некоторую версию нормальной жизни?

Сам вирус бросает вызов всем попыткам американского лидера наметить выход из кризиса. Например, в июле Байден сказал, что страна никогда не была так близка к победе над пандемией. Но затем мир снова был поставлен на колени из-за появления "омикрона".

Предстоящий новый бой с "короной" будет таким же политически и социально болезненным, как и предыдущие столкновения. Нет никаких сомнений в том, что появление нового штамма приведет к очередному политическому фиаско для Байдена. Помимо пандемии, репутация президента пострадала в последние месяцы из-за недопонимания в конгрессе, резкого роста инфляции, высоких цен на газ и фиаско в Афганистане. Теперь же Байден должен подготовить граждан к еще одной встрече с вирусом. Скорее всего, впереди его ждут непростые вопросы о том, как веселиться в новогодние праздники на фоне угасающих надежд на нормальную жизнь.

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Куратор: Любовь Степушова
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