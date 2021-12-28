Нелегальных трудовых мигрантов могут "попросить" из России

Согласно сообщению с сайта МВД РФ, с 1 января иностранных граждан, ведущих в РФ незаконную трудовую деятельность, могут не только оштрафовать, но и выдворить из России.

31 декабря 2021 года прекращают своё действие временные меры, введённые российским президентом в отношении трудовых мигрантов. На сайте МВД сообщили, что, начиная с марта 2020 года разрешительные документы смогли получить более 7 миллионов иностранных граждан, а 1,5 миллионов из них сделали своё пребывание на территории РФ законным.

В МИД обратились с просьбой ко всем иностранным гражданам, не имеющих документов для работы, решить этот вопрос в органах внутренних дел до 31 декабря. Работодателям, со своей стороны, также нужно узаконить отношения с работающими у них мигрантами, и в течение 3 дней поставить об этом органы МВД в известность.

В МВД напомнили, какие санкции последуют для тех трудовых мигрантов, которые не узаконят своё пребывание в России.

"В ведомстве обращают внимание, что с 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", — подчеркивается в сообщении.

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