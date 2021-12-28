EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Умер актёр Виталий Быков, сыгравший Севостьянова в фильме "Кортик"
В Совфеде призвали Кулебу не вмешиваться в отношения РФ с США и НАТО
Пугачёва напугала поклонников ассиметричным лицом на новом фото
В Госдуме оценили идею Жириновского включить новогодние каникулы в отпуск
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Учёные из ЮАР: "омикрон" помогает нейтрализовать "дельту"
Друг Джека Николсона рассказал о болезни актёра: грустно видеть, каким он стал
Крутой отреагировал на рождение внука от внебрачного сына: "Не спрашивали меня"
Эксперт: SWIFT не заметит отключения России от системы. Россия — переживёт

Нелегальных трудовых мигрантов могут "попросить" из России

Политика

Согласно сообщению с сайта МВД РФ, с 1 января иностранных граждан, ведущих в РФ незаконную трудовую деятельность, могут не только оштрафовать, но и выдворить из России.

Нелегальных трудовых мигрантов могут "попросить" из России

31 декабря 2021 года прекращают своё действие временные меры, введённые российским президентом в отношении трудовых мигрантов. На сайте МВД сообщили, что, начиная с марта 2020 года разрешительные документы смогли получить более 7 миллионов иностранных граждан, а 1,5 миллионов из них сделали своё пребывание на территории РФ законным.

В МИД обратились с просьбой ко всем иностранным гражданам, не имеющих документов для работы, решить этот вопрос в органах внутренних дел до 31 декабря. Работодателям, со своей стороны, также нужно узаконить отношения с работающими у них мигрантами, и в течение 3 дней поставить об этом органы МВД в известность.

В МВД напомнили, какие санкции последуют для тех трудовых мигрантов, которые не узаконят своё пребывание в России.

"В ведомстве обращают внимание, что с 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", — подчеркивается в сообщении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

СРОЧНО! Новые законы для мигрантов | Что ждёт мигрантов с 1 января?
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Пугачёва напугала поклонников ассиметричным лицом на новом фото
В Госдуме оценили идею Жириновского включить новогодние каникулы в отпуск
В США рассказали, как Байден начнёт третью мировую
"Встать, нейросуд идёт": в Китае создан цифровой прокурор
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Дипломат Хойсген заявил, что санкции Запада против РФ должны затронуть "СП-2"
Учёные из ЮАР: "омикрон" помогает нейтрализовать "дельту"
Друг Джека Николсона рассказал о болезни актёра: грустно видеть, каким он стал
Крутой отреагировал на рождение внука от внебрачного сына: "Не спрашивали меня"
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников