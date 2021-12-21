Мигрантам предлагают научиться не свистеть и не драться

Власти России намерены усилить контроль за иностранными гражданами. Проблема назрела давно — в стране усиливаются антимигрантские настроения.

В связи с этим чиновники занялись "моральным обликом" гастарбайтеров. От них начали требовать общепринятых правил поведения, поскольку люди уже устали от постоянных конфликтов с приезжими.

До вновь прибывших в страну работников предполагается донести, что нужно, как минимум, не курить в общественных местах, не ругаться и не заглядываться на женщин. Такой подход тут же вызвал шквал критики и породил ряд вопросов.

По мнению правозащитников, у приезжих нет никакой защиты от давления со стороны силовиков, коррупционеров и работодателей.

Другие эксперты считают, что ничем осмысленным чиновники заниматься не будут, поскольку для них данная сфера — это больше бизнес по сбору миграционной ренты, чем проведение чёткой госполитики.

Напомним, после 29 декабря иностранцы, нарушившие законы об обязательной дактилоскопии, фотографировании и медосвидетельствовании всех приезжих, покинут страну. Тем, кто придет на осмотр, возможно, тоже придётся покинуть Россию, если у них найдут опасные заболевания или следы наркотиков.

Европа уже выразила своё недовольство по этому поводу, но российские политики в ту сторону даже не посмотрели. Факт в том, что данные ужесточения направлены против гастарбайтеров и нелегалов, недовольство которыми в обществе продолжает расти.

Социологи отмечают, что в стране растёт мигрантофобия. Приезжих обвиняют в исчезновении рабочих мест и ухудшении криминогенной ситуации, а также в отсутствии соответствующего воспитания.

Властям просто пришлось озаботиться этим вопросом, так как приезжие и правда для жизни в РФ "должны показать определённый интеллектуальный и образовательный уровень".

Несмотря на бытующее мнение о том, что воспитывать мигрантов никто не обязан, многие регионы пытаются работать в этом направлении.

В специально изданных брошюрах на русском языке мигрантам разъясняют, что нельзя:

громко смеяться,

громко слушать музыку в публичных местах,

обсуждать и пристально разглядывать прохожих,

оборачиваться на женщин,

приставать, насиловать "откровенно" одетых женщин

свистеть людям вслед вслед,

обращаться к незнакомым людям на "ты",

разбрасывать мусор,

употреблять наркотики.

Юрист Илья Шаблинский считает, что подобные памятки — меры "для галочки", поскольку такие советы можно дать всем россиянам без исключений. К тому же не факт, что приезжие станут такие методички читать, особенно те, у кого плохо с русским языком.

Фактически в стране отсутствует госполитика по адаптации и социализации приезжих. Не исключено, что чиновникам и не нужны такие мигранты, которые быстро научатся защищать свои права. Нет заинтересованности властей и в улучшении условий пребывания гастарбайтеров в России.

В свою очередь, доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда пояснил, что общественный запрос на наведение порядка есть отклик на инциденты с мигрантами.

Он также добавил, что правозащитников, позиционирующих себя "защитниками прав мигрантов", лучше не слушать. Если приезжие решают все свои вопросы в рамках диаспоры и с её помощью, то им нет смысла интегрироваться в новое общество. А за последние годы мигранты стали товаром, очень прибыльным бизнесом. Эти субъекты, прикрываясь борьбой за права мигрантов, элементарно зарабатывают на них, заявил Бурда.

Самое важное, отметил эксперт Алексей Егоркин, это целесообразность для РФ завоза мигрантов как таковых.

Курс на заполнение России социально пассивными гастарбайтерами совершенно не учитывает тот факт, что с учётом демографических традиций безропотная рабочая сила очень быстро вырастет естественным путём.

Что же касается прав иностранных работников, то прежде надо бы начать в принципе с трудовых прав коренного населения. Поскольку если право на достойный труд в том же строительстве будет соблюдаться, то и гастарбайтеров вообще не потребуется, россиянам и самим нужны рабочие места, подытожили эксперты.

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